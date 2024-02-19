Çorluspor, Lüleburgazspor'u 9-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çorlu spor rakibi Lüleburgaz spor'u 9-0 mağlup etti.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine hafta sonu Lüleburgaz 8 Kasım Stadındaki karşılaşmada 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son haftalarda güzel bir performans sergilediklerini belirten Gümüş, bu sezon şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gümüş, sporcuları tebrik etti.

Ergene'de sporcu yetenek taraması yapıldı

Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğünce sporcu yetenek taraması gerçekleştirildi.

Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi spor salonunda 15 okuldan 1050 öğrenci taramadan geçirildi.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Sporun geniş kitlelere yayılması ve çocuklara sporu sevdirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Doğramacı, yetenek taraması ile çocukların ilgili branşlara yönlendirildiğini kaydetti.