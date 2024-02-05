Çorluspor 1947 Deplasmanda Keşanspor'u 3-0 Mağlup Etti

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup karşılaşmasında Çorluspor 1947, Keşanspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş yaptığı yazılı açıklamada, Keşan Atatürk Stadyumu'nda karşılaşmayı güzel bir oyunla kazandıklarını belirtti.

Hedeflerinin üst lige yükselmek olduğunu aktaran Gümüş, "Güzel bir çıkış yakaladık. Deplasmanda Keşanspor karşısında aldığımız 3 gollü galibiyet bizleri daha da motive etti. 3 puanı hanemize yazdırarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üst solunum yolu enfeksiyonları görülme sıkılığı azaldı

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum yolu enfeksiyonları görülme sıklığının azaldığını söyledi.

Doç. Dr. Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğuması ve kapalı ortamda geçirilen sürenin artmasına bağlı olarak özellikle ocak ayında üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşandığını anımsattı.

Okulların yarı yıl tatiline girmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla bulaş zincirinin kırıldığına dikkati çeken Doğan, "Hastanemizde ocak ayının ilk haftasında günlük acil başvuru sayılarımız 2 binin üzerine çıkarken, bugün bu sayıların yarı yarıya düştüğünü gözlemliyoruz." dedi.

Doğan, hastalıklara karşı sosyal mesafe ve hijyene uyulması tavsiyesinde bulundu.

Yarı yıl tatilinin bitmesinin ardından öğrencilerin okullara döndüğünü ve bulaş riskinin arttığını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Ara tatille bulaş zincirinde bir kırılma oldu. Okulların açılmasıyla beraber hasta sayılarında bir artış olabilir. Ama ocak ayında yaşadığımız gibi yüksek bir pik beklemiyoruz. Bir dalgalanma olup normal seyrine döneceği kanaatindeyiz.

Çocuklarımız, okullarda birbirleri ile çok yakın temasta olabiliyorlar. Özellikle de belirti ve semptom olan çocukların okula bir kaç gün ara vermesi, okullarda el hijyenine mutlak surette dikkat edilmesi ve semptom görülen çocukların maske kullanması gerekli."