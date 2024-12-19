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Çorlu Belediyesi Muhtarlara Akıllı Yönetim Sistemi Eğitimi Verdi

Çorlu Belediyesi Muhtarlara Akıllı Yönetim Sistemi Eğitimi Verdi
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Çorlu Belediyesi, muhtarlara yönelik 'Bridge 360 Yönetim Sistemi Akıllı İletişim Sistemi' eğitimi düzenledi. Başkan Ahmet Sarıkurt, sistemin vatandaş taleplerini hızlı bir şekilde takip etme imkanı sağladığını belirtti. Ayrıca, 'Çorlu'nun Filizleri' projesi kapsamında üniversite öğrencilerine karşılıksız burslar verilmeye devam ediliyor.

Çorlu Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarına yönelik "Bridge 360 Yönetim Sistemi Akıllı İletişim Sistemi" kurum içi entegrasyon eğitimi verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediyenin çok amaçlı salonunda yapılan eğitimlerde sistemin süreç ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Sistem sayesinde vatandaşların talepleri, belediyenin çalışmaları ve devam eden projeleri anlık takip ettiklerini ifade eden Sarıkurt, "Tüm işlemlerin kayıt altına alındığı program ile kurum içi tüm çalışmaları takip etme imkanı bulurken aynı zamanda raporlayarak inceleme fırsatı da buluyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri, müdürlüklerimizin çalışmaları, planlanan, devam eden ve yürütülen tüm çalışma ve projeleri Bridge 360 Yönetim Sistemi ile takip ediyoruz. Müdürlük ve birimlerimiz arasında koordinasyon da sağlıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Bridge 360 Yönetim Sistemi hakkında muhtarlara bilgiler verildi.

Yükseköğrenim burs ödemeleri devam ediyor

Çorlu'da üniversite öğrencileri karşılıksız yükseköğrenim bursu almaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Atatürk Evi'nden elde edilen gelir ve belediye bütçesinden aktarılan kaynak ile "Çorlu'nun Filizleri" projesi başlattıklarını, proje kapsamında öğrencilere burs verdiklerini belirtti.

Yükseköğrenim öğrencilerine destek olabilmek için hayata geçirilen proje kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin komisyon tarafından belirlendiğini anlatan Sarıkurt, "Son olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından da yapılan incelemenin ardından 57 öğrencimiz karşılıksız burs almaya hak kazandı. Yükseköğrenim bursu için başvuran öğrencilerimizin tamamını SMS yoluyla bilgilendirdik. 61 öğrencimiz ise geçmiş dönemden bu yana burs almaya devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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