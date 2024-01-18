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Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Dağıtılıyor

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Van'ın Muradiye ilçesinde belediye tarafından çölyak hastalarının beslenme şekillerine uygun gıda kolisi evlere dağıtılıyor. Muradiye Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında ihtiyaç sahibi 20 çölyak hastasına her ay düzenli olarak glütensiz gıdalar ulaştırılıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde belediye tarafından glüten içeren besinlere alerjisi olan çölyak hastalarının beslenme şekillerine uygun ürünlerin yer aldığı gıda kolisi evlere dağıtılıyor.

Muradiye Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce başlatılan "Çölyak Hastalarına Destek Projesi" devam ediyor.

İlçede ihtiyaç sahibi 20 çölyak hastası için temin edilen beslenme şekillerine uygun gıdalar, belediye ekipleri tarafından her ay düzenli olarak evlere ulaştırılıyor.

Muradiye Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Burak Küçükyol, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüklerini söyledi.

İlçedeki çölyak hastalarının yanında olmaya çalıştıklarını belirten Küçükyol, "Belediye personelimizle ailelerimizi ziyaret ediyor, taleplerini dinliyoruz. Hazırladığımız kolileri teslim ediyoruz. Vatandaşlarımız glütensiz ürünlere ulaşmada sorun yaşıyor. Onların sıkıntılarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Serdar Tamgüler ise 2 çocuğunun çölyak rahatsızlığının olduğunu dile getirdi.

Çocukları için uygun gıdaları bulmakta zorlandığını anlatan Tamgüler, "Sağ olsun belediye bu konuda bize yardımcı oluyor. Her ay düzenli olarak gıdaları evimize teslim ediyor. Bu bizim için büyük bir nimet. Sayın Kaymakamımıza ve desteği olan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Eşi çölyak hastası olan Fevzi Çırak da her ay düzenli olarak eşinin beslenmesine uygun gıdalar getiren belediye görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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