Haberler

MEB Önünde Mesem Protestosu: Bizler Artık Yeni Bir Güne Bir Çocuk Ölümü Haberi ile Uyanmayı Kabul Etmiyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik örgütleri ve siyasi partilerin çağrısıyla toplanan kalabalık, Milli Eğitim Bakanlığı önünde çocuk işçiliğine ve çocuk ölümlerine karşı eylem düzenledi. Eylemde, tutuklanan Türkiye İşçi Partisi üyelerinin serbest bırakılması talep edildi.

(ANKARA)- Gençlik örgütleri ve siyasi partilerin çağrısıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde Mesleki Eğitim Merkezleri'ndeki (MESEM) çocuk işçiliğine ve çocuk ölümlerine karşı eylem yapıldı. Okunan açıklamada MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan 16 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi gencin serbest bırakılması istendi.

"MESEM'lerde çocuk katliamına son, 2025'te en az 85 çocuk işçi sömürü sisteminde katledildi" pankartının açıldığı eylemde sık sık "Katledilen çocuklar isyanımızdır", "Kaza değil cinayet, kader değil katliam" sloganları atıldı.

2025 yılında 91 çocuğun çalışırken yaşamını yitirdiğinin söylendiği açıklamada, Dilovası'ndaki bir fabrikada yanarak hayatını kaybeden işçilerden ikisinin çocuk olduğu, son olarak 16 yaşındaki MESEM'li Alperen'in çalıştığı fabrikanın üçüncü katından düşerek yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Çocuk işçi ölümlerinin münferit olmadığı vurgulandığı açıklamada, MESEM kapsamında çalışan öğrencilerin güvencesiz koşullarda, düşük ücretlerle ve iş güvenliği olmadan çalıştırıldığı ifade edildi.

Sermayenin karını arttırmak için gereken iş gücünün güvensiz koşullarda çalışan çocuklar, kadınlar, işçiler ve göçmenler olduğunun belirtildiği açıklamada, "Öğrenciler her geçen gün geleceksizleştirilirken, devlet eğitimi sermayenin çıkarları için organize etmeye devam ediyor. MESEM denen sömürü çarkının bir dişlisi ise, henüz lisede meslek öğrenmeye giden öğrencileri 11 bin lira karşılığında ölüme sürüklüyor. İş güvenliğine dair hiçbir şey barındırmayan iş yerlerinde öğrenciler hayati riskler ile burun buruna çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

"Bu düzen bizi yaşamaya değil sadece hayatta kalmaya mahkum ediyor"

MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan 16 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi gencin serbest bırakılmasının talep edildiği açıklamada şunlar söylendi:

"Bu düzen bizi yaşamaya değil sadece hayatta kalmaya mahkum ediyor. Emekçiler yoksulluk altında eziliyor, güvencesiz koşullarda çalışıyor, ölüyorlar; haklarını aradıklarında grevleri yasaklanıyor. Kadınlar her gün katlediliyor, hem işte hem evde çifte sömürüye maruz kalıyor, tacize uğruyor; failleri ise cezasız kalıyor. LGBTİ+ların varoluşları dahi yasaklanmaya çalışılıyor. Binlerce insanın ölümüne yol açan deprem suçluları daha yargılanmadan salıverilmek isteniyor. Topraklarını, hayatlarını savunan köylüler jandarmayla karşı karşıya kalıyor, sermaye doğanın her karışını yağmalıyor. Katliamların hesabını soran, insanca yaşamak istiyoruz diyen öğrenciler tutuklanıyor. Böylesi bir hayatı istemiyoruz, özgür bir yaşamı kurmak için mücadeleyi büyütüyoruz.

Bizler artık yeni bir güne bir çocuk ölümü haberi ile uyanmayı kabul etmiyoruz. Herkesi, ekonomik kriz altında ezilip düşük ücretler karşılığında çalışırken ölen çocukların hesabını bulunduğumuz her alanda sormaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci için karar verildi
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
title