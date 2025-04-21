Claude Brouir, Brüksel'den Şanghay'a Bisiklet Yolculuğuna Başladı
Belçikalı bisikletçi Claude Brouir, 'Bike2Shanghai' adıyla düzenlediği 12.000 kilometrelik kıtalar arası yolculuğuna Brüksel'deki Cinquantenaire Park'tan başladı. 4,5 ay sürecek olan bu macerada Brouir, enerjik ve kararlı bir görüntü sergiliyor.
BRÜKSEL, 21 Nisan (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Bike2Shanghai" yolculuğuna başlamadan önce arkadaşıyla vedalaşan Claude Brouir (sağdan birinci), 19 Nisan 2025.
Belçikalı bisikletçi Claude Brouir, cumartesi sabahı Brüksel'deki Cinquantenaire Park'tan kıtalar arası yolculuğuna resmen başladı.
60 yaşlarındaki sporcu, "Bike2Shanghai" adıyla düzenlediği bisiklet yolculuğuyla Avrasya'yı baştan başa geçerek Çin'in Shanghai kentine ulaşmayı hedefliyor. Brouir, 4,5 ay sürecek 12.000 kilometrelik yolculuğu öncesinde bisiklet kıyafetleri içinde enerjik ve kararlı bir görüntü verdi. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel