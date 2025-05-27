Cizreli Sporcular, Boks Şampiyonası'nda Ödül Yağmuru Aldı

Cizreli Sporcular, Boks Şampiyonası'nda Ödül Yağmuru Aldı
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Okul Sporları Genç Kadınlar B Kategorisi Türkiye Boks Şampiyonası'nda Cizre sporcuları başarı elde etti. Sudenur Yalgettekin birinci, Asmin Çabas ise ikinci oldu. Antrenör Rıdvan Budak, başarılarının disiplin ve emek sonucu olduğunu belirtti.

Okul Sporları Genç Kadınlar B Kategorisi Türkiye Boks Şampiyonası'nda Şırnak'ın Cizre ilçesi sporcuları Sudenur Yalgettekin 63 kilogramda birincilik, Asmin Çabas 52 kilogramda ikincilik elde etti.

Ordu'da 21-26 Mayıs'ta düzenlenen şampiyonada sporcuların elde ettiği başarı Cizre ilçesinde sevince neden oldu.

Sporcuların kazandığı bu başarıdan dolayı gurur ve sevinç yaşadıklarını kaydeden antrenör Rıdvan Budak, "Bu başarı, yalnızca sportif bir kazanım değil aynı zamanda disiplinin, inancın ve uzun süredir verilen emeğin karşılığıdır." dedi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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