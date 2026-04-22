Haberler

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, masa tenisinde başarılı olan sporcularla buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında derece elde eden Cizreli sporcuları ziyaret ederek başarılarını kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında derece elde eden 3 sporcuyu Cizre ilçesinde ziyaret etti.

Nevşehir'de 16-17 Nisan'da düzenlenen şampiyonada Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden klas 5 kategorisinde Abdurrahman Önel ve klas 4 kategorisinde Aydın Yıldırım şampiyon, klas 7 kategorisinde Mahir Dadak üçüncü oldu.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, Cizre İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde başarı elde eden sporcularla bir araya geldi.

Sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Din, onları ödüllendirdi.

Daha sonra Cizre Şehir Stadyumu'na geçen Din, atletizm branşında antrenman yapan sporcuları sahada izledi.

Din, ardından Cizre Diclespor'un altyapı takımıyla bir araya gelerek, sporcular ve teknik heyetle görüştü.

Fedai Din, ilçede yaptığı ziyaretlere değinerek, "Gençlerimizin sportif gelişimini desteklemeye ve sporun birleştirici gücünü toplumun her kesimine yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Şırnak'ın adını sporun her branşında başarıyla duyurmak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abidin Yel
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Erdoğan ile Rutte, Beştepe'de görüştü
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Murat Övüç hakkında karar çıktı

Murat Övüç hakkında karar çıktı
Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı

Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı