Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, masa tenisinde başarılı olan sporcularla buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında derece elde eden 3 sporcuyu Cizre ilçesinde ziyaret etti.

Nevşehir'de 16-17 Nisan'da düzenlenen şampiyonada Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden klas 5 kategorisinde Abdurrahman Önel ve klas 4 kategorisinde Aydın Yıldırım şampiyon, klas 7 kategorisinde Mahir Dadak üçüncü oldu.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, Cizre İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde başarı elde eden sporcularla bir araya geldi.

Sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Din, onları ödüllendirdi.

Daha sonra Cizre Şehir Stadyumu'na geçen Din, atletizm branşında antrenman yapan sporcuları sahada izledi.

Din, ardından Cizre Diclespor'un altyapı takımıyla bir araya gelerek, sporcular ve teknik heyetle görüştü.

Fedai Din, ilçede yaptığı ziyaretlere değinerek, "Gençlerimizin sportif gelişimini desteklemeye ve sporun birleştirici gücünü toplumun her kesimine yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Şırnak'ın adını sporun her branşında başarıyla duyurmak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.