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Cizre'deki Amatör Maçta Kavga: Polis Memuruna Soruşturma

Cizre'deki Amatör Maçta Kavga: Polis Memuruna Soruşturma
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Şırnak Valiliği, Cizre'de amatör ligde oynanan maç sonrası yaşanan kavgada, tarafları ayırmaya çalışan polis memuruna yönelik soruşturma başlattı.

Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde amatör ligde oynanan maç sonunda çıkan kavgaya ilişkin, tarafları ayırma ve olayları yatıştırma esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cizre'de dün Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için play-off'a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları arasında yapılan maç sonunda her iki kulüp oyuncuları ve teknik heyetleri arasında başlayan tartışmanın fiziki saldırıya dönüştüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Tarafları ayırma ve olayları yatıştırma çalışmaları esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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