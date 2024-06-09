Cizre'de yıldırım düşmesiyle çıkan yangınlarda 360 dönüm ekili alan zarar gördü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yalıntepe, Kocapınar ve Şabani köylerinde buğday ekili tarım arazilerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlarda yaklaşık 360 dönüm ekili alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlarda buğday ekili yaklaşık 360 dönüm alanda hasar oluştu.
İlçeye bağlı Yalıntepe, Kocapınar ve Şabani köylerinde buğday ekili tarım arazilerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine Cizre ve İdil ilçesinden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında yaklaşık 360 dönüm ekili alanda zarar oluştuğu belirtildi.