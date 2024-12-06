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Cizre'de Dünya Engelliler Günü İçin Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Cizre'de Dünya Engelliler Günü İçin Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasında engelli bireyler ile avukatlar kıyasıya mücadele etti. Turnuva, Şırnak Barosu ve Cizre Engelliler Spor Kulübü tarafından gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Şırnak Barosu ve Cizre Engelliler Spor Kulübünce 100. Yıl Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada engelli bireler ile avukatlar yarıştı.

Turnuvada müsabakalar Şırnak Barosu Başkanı Abdullah Fındık ve Cizre Engelliler Spor Kulübü Başkanı Necmettin Özen'in oynadığı oyun ile başladı.

Daha sonra karma müsabakalara geçildi.

Şırnak Barosu Başkanı Fındık, baro bünyesinde kültür sanat ve spor komisyonu olduğunu ifade ederek, bu komisyonun avukatların sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğunu belirtti.

Fındık, bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerle böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cizre Engelliler Spor Kulübü Başkanı Özen de Şırnak Barosu ile düzenledikleri karma masa tenisi turnuvasında üyeleri ile avukatların kıyasıya mücadele ettiğini belirtti.

Amaçlarının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu anlatan Özen, "Engellilerin de sporda, sanatta ve hayatın her alanında yer alması için böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Bu konuda bize destek olan Şırnak Barosu Başkanlığına ve engelli bireylerin ulaşımında yardımcı olan Cizre Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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