CİSAD, AFAD Akreditasyonu Tamamladı
Hakkari'de Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD), AFAD tarafından yürütülen akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak arama kurtarma faaliyetlerine katılmaya başladı.
Hakkari'de Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD), Afet ve Acil Durum ( Afad ) Yönetimi Başkanlığınca yürütülen akreditasyon sürecini tamamladı.
Akreditasyon başvurusunu Hakkari AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde tamamlayarak çalışmalarına başlayan CİSAD, Van Arama Kurtarma Birliğinden gelen mentörler ile planlama yapılarak saha faaliyetlerine katıldı.
Olası afetlerde 30 kişilik CİSAD'ın arama kurtarma ekibinin, Hakkari AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda görev alacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel