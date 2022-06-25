Çinliler durmuyor: 240W şarj aleti yolda!

Çok değil, 2010'ların başında 240W güç kaynağı ile çalışan bilgisayarlar görebiliyorduk. Zamanla yeni teknolojilerin hayatımıza dahil olmasıyla güç gereksinimi arttı. Bu gelişmeler yaşanırken telefon üreticileri yerinde saymayarak, hızlı şarj teknolojisinin peşinden gitti. Gittikçe daha yüksek seviyelere çıkan hızlı şarj, bu kez Çinlileri 240W şarj aleti geliştirmeye kadar getirdi.

AirPods Pro 2 geliyor: İşte sızdırılan özellikleri

Çin'de 240W hızlı şarj aleti tescillendi

Ülkede son olarak iQOO'nun 200W gücünde bir şarj aleti geliştirdiğini duymuştuk. Bu şarj cihazı, iQOO 10 Pro modeli için kullanılmak üzere geliştirilmişti. Bu hız ile telefonun şarjını yüzde 0'dan 100'e sadece 12 dakikada çıkarmak mümkün olmuştu. iQOO, bir süredir bu hızla övünürken başka bir Çinli üretici daha iyisini tescilledi.

Üreticinin adı belli olmasa da söylentiler OPPO'yu gösteriyor. Şirket, şubat ayında gerçekleştirdiği tanıtımda 240W SuperVooc şarj teknolojisini duyurmuştu. Duyuru gerçekleştirdiğinde teknoloji sadece prototipti ve bir akıllı telefonda ne zaman kullanılacağı açıklanmamıştı. Ancak nihayet testler tamamlanmış olabilir. Eğer tescillenen 240W şarj aleti OPPO'ya aitse yakın zamanda şirketten yeni bir duyuru geldiğini görebiliriz.

Birkaç yıl öncesine kadar 15W'ın üstünde şarj hızı göremezken, günümüzde orta seviye cihazlar bile 33W gibi seviyelere ulaştı. Bu teknolojiler, bir yandan bataryaya zarar verebilse de mühendislerin çalışmaları sonucunda bataryalar da aynı orantıda daha az yıpranır oldu. Üst segment telefonlarda artık 100W gibi şarj hızlarını görmeye alışmış olsak da hız konusundaki rekabet hiç bitmiyor.

Hangi üreticiden gelirse gelsin 240W gücündeki şarj hızını orta seviye bir telefonun kaldırmasını beklemiyoruz. Bu teknoloji, hayatımıza bir amiral gemisi ile girecektir. Bu yüzden Çinli şirketlerden gelecek telefon duyuruları için gözleri dört açmakta fayda var.

Shiftdelete / Güncel