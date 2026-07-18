Haberler

Albüm: Çinli Yapay Zeka Şirketi Agıbot, Avustralya ve Yeni Zelanda'da Faaliyet Alanlarını Genişletiyor

Albüm: Çinli Yapay Zeka Şirketi Agıbot, Avustralya ve Yeni Zelanda'da Faaliyet Alanlarını Genişletiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli somutlaştırılmış yapay zeka şirketi AGIBOT, Melbourne'de Avustralya ve Yeni Zelanda'daki ortaklarıyla bir konferans düzenleyerek robot hizmeti modelini tanıttı. Madencilik, temizlik, eğitim ve eğlence gibi alanlara yönelik yerelleştirilmiş çözümler sunuldu.

MELBOURNE, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çinli somutlaştırılmış yapay zeka şirketi AGIBOT, cuma günü Melbourne'de Avustralya ve Yeni Zelanda'daki iş ortaklarını bir araya getiren bir konferans düzenledi.

Yerel ortaklarıyla birlikte robot hizmeti (RaaS) modelini tanıtan şirket, madencilik, ticari temizlik ve tesis yönetimi, araştırma ve eğitim ile kültürel eğlence alanlarına yönelik yerelleştirilmiş çözümler de sunuldu.

Kaynak: Xinhua
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Yamaç paraşütü şenliğine katılan pilot 30 metreden düşerek hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü şenliğinde facia! Ne olduysa havalandıktan sonra oldu

Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı

Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı