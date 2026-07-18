Albüm: Çinli Yapay Zeka Şirketi Agıbot, Avustralya ve Yeni Zelanda'da Faaliyet Alanlarını Genişletiyor
Çinli somutlaştırılmış yapay zeka şirketi AGIBOT, Melbourne'de Avustralya ve Yeni Zelanda'daki ortaklarıyla bir konferans düzenleyerek robot hizmeti modelini tanıttı. Madencilik, temizlik, eğitim ve eğlence gibi alanlara yönelik yerelleştirilmiş çözümler sunuldu.
MELBOURNE, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çinli somutlaştırılmış yapay zeka şirketi AGIBOT, cuma günü Melbourne'de Avustralya ve Yeni Zelanda'daki iş ortaklarını bir araya getiren bir konferans düzenledi.
Yerel ortaklarıyla birlikte robot hizmeti (RaaS) modelini tanıtan şirket, madencilik, ticari temizlik ve tesis yönetimi, araştırma ve eğitim ile kültürel eğlence alanlarına yönelik yerelleştirilmiş çözümler de sunuldu.
Kaynak: Xinhua