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BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'nin hibrit araç ithalatına yönelik geçici koruma önlemleri getirme planı karşısında ilgili Çinli sektörlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını söyledi.

Sözcü salı günkü basın toplantısında, AB'nin, ithal hibrit araçlara yönelik genel koruma soruşturmasında verdiği ön karar ve 1 Aralık'tan itibaren geçici koruma önlemleri uygulama planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin 30 Ekim'de ithal hibrit araçlara yönelik soruşturma başlattığını ve bir aydan kısa süre içinde geçici koruma önlemleri almaya karar verdiğini belirten sözcü, soruşturmayla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi. Sözcü, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde uyuşmazlıkların çözümü yoluna başvurmak ve ticari tazminat talebinde bulunmak da dahil olmak üzere tüm haklarının saklı olduğunu kaydetti.

İki tarafın, söz konusu soruşturma öncesinde karşılıklı saygı ve eşit istişare ilkeleri çerçevesinde Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizması kapsamında istişareler gerçekleştirdiğini hatırlatan sözcü, bu çerçevede hibrit araç ticareti konusunda yasal, kurallara uygun, pragmatik ve dengeli bir mutabakata varıldığını vurguladı.

Sözcü, AB'den iki taraf arasındaki mutabakata ciddiyetle bağlı kalmasını, DTÖ kurallarına sıkı sıkıya uymasını, ayrımcılık yapmama ilkesini tam olarak uygulamasını ve ilgili soruşturmayı adil ve tarafsız şekilde yürütmesini beklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua