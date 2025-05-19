Çinli Guangzhou Otomotiv, Etiyopya'da Elektrikli Araç Modellerini Tanıttı

Çinli Guangzhou Otomotiv, Etiyopya'da Elektrikli Araç Modellerini Tanıttı
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Çinli otomobil üreticisi Guangzhou Otomotiv Grup Limited Şirketi, Addis Ababa'da düzenlediği lansman etkinliğiyle iki yeni elektrikli araç modelini Etiyopya pazarına tanıttı.

ADDİS ABABA, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Guangzhou Otomotiv Grup Limited Şirketi tarafından Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen marka lansman etkinliğinde yeni elektrikli araç modelleri hakkında bilgi edinen insanlar, 17 Mayıs 2025.

Çinli otomobil üreticisi Guangzhou Otomotiv Grup Limited Şirketi, iki elektrikli araç modeliyle Etiyopya pazarına girdi. (Fotoğraf: Liu Fangqiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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