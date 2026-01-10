Çin'de Bir Tarım Girişimcisi, Çiftçilere 3 Milyon Dolar İkramiye Dağıttı

NANCHANG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Nanchang kentinin Anyi ilçesinde yıl sonu ikramiyelerini aldıktan sonra kutlama yapan çiftçiler, 9 Ocak 2026.

Anyi ilçesindeki bir kırsal girişimci olan Ling Jihe cuma günü ekibine toplam 21,29 milyon yuan (yaklaşık 3,05 milyon ABD doları) tutarında yıl sonu ikramiyesi dağıtarak, başarılı çiftçileri ödüllendirme geleneğini 15. yılında da sürdürdü.

Ling, 2010 yılında kurduğu tarım şirketi aracılığıyla, şirketin yönetimi altındaki arazilerde çalışmak üzere yerel çiftçileri istihdam ediyor. Çiftçilere aylık temel maaşları peşin olarak ödenirken, yıl sonu ikramiyeleri yıllık üretim performanslarına göre belirleniyor.

Şirket ayrıca tohum seçimi, ekim, yabani ot temizliği ve hasat dahil olmak üzere kapsamlı tarımsal hizmetler sunuyor. Ling'in ekibi, 2025 yılında toplam 63,5 milyon kilogram tahıl üretimi gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)