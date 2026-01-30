Haberler

Çinli Ticari Araç Üreticisi Chery Commercial Vehicle, Avrupa'daki İlk Genel Merkezini İngiltere'de Kuracak

Çinli Ticari Araç Üreticisi Chery Commercial Vehicle, Avrupa'daki İlk Genel Merkezini İngiltere'de Kuracak
Çinli otomobil üreticisi Chery Commercial Vehicle, Avrupa'daki ilk genel merkezini İngiltere'nin Liverpool kentinde kuracak. Bu adım, kentin imalat altyapısını güçlendirecek ve elektrikli araç sektörünü destekleyecek.

LONDRA, 30 Ocak (Xinhua) -- Çinli Chery Commercial Vehicle şirketi, Avrupa'daki ilk genel merkezini İngiltere'nin Liverpool kentinde kuracak.

Liverpool Kent Konseyi'nin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre söz konusu adımın, kentin ileri imalat altyapısını güçlendirmesi ve elektrikli ve yeni enerjili araç sektörü desteklemesi bekleniyor.

Genel merkezin Chery Commercial Vehicle şirketinin Avrupa'daki faaliyetleri için araştırma, mühendislik, inovasyon ve ticari geliştirme alanlarını kapsayan merkezi bir üs olarak işlev göreceği vurgulandı.

Açıklamada projenin mühendislik, yazılım geliştirme, araştırma ve geliştirme ve operasyonel alanlarda yüksek katma değerli istihdam yaratmasının beklendiği de ifade edildi.

Projenin ayrıca yerel araştırma kurumları ve inovasyon merkezleriyle işbirliğini artıracağı ve imalat tedarik zincirinde yerel tedarikçiler için yeni fırsatlar yaratacağı belirtildi.

