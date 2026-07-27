Haberler

CXMT hisseleri STAR piyasasında %465 değer kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli bellek çipi üreticisi CXMT, Shanghai Borsası STAR piyasasında ilk işlem gününde hisse fiyatını %465 artırarak 49 yuan seviyesine yükseltti ve 3,2 trilyon yuan piyasa değerine ulaşarak A hissesi piyasasında en değerli halka açık şirket oldu. Halka arz 66 milyar yuanı aşarak STAR tarihinin en büyüğü oldu.

SHANGHAİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bellek çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies'in (CXMT) hisseleri, Shanghai Borsası'nın Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu (STAR) piyasasındaki ilk işlem günü sonunda 49 yuandan (yaklaşık 7,22 ABD doları) kapandı. Bu rakam, halka arz fiyatı olan 8,66 yuana göre yüzde 465,82'lik artışa işaret ederken, günlük işlem hacmi 140 milyar yuanı aştı.

İlk işlem gününü 3,2 trilyon yuanın üzerinde piyasa değeriyle tamamlayan şirket, A hissesi piyasasında piyasa değeri en yüksek halka açık şirket konumuna yükseldi.

Bu güçlü ilk işlem günüyle birlikte halka arzdan elde edilmesi beklenen toplam gelir 66 milyar yuanı aştı. Böylece CXMT'nin halka arzı, Çin'in STAR piyasası tarihindeki en büyük halka arz oldu.

Şirketin açıklamasına göre, CXMT'nin yılın ilk yarısında 110-120 milyar yuan düzeyinde faaliyet geliri elde etmesi, ana ortaklık hissedarlarına atfedilen net karının ise 50-57 milyar yuana ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abonelik sistemi başlatmıştı: Gülben Ergen'in bir günlük geliri dikkat çekti

Abonelik sistemi kazandırdı: Gülben Ergen'in günlük gelirine bakın
Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Altın dolu çantasını yol kenarına bıraktı, sonrası kabus gibi
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu

5 gündür kayıptı! Acı haber geldi
Söke'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Balkondan giren itfaiye ekipleri acı manzarayla karşılaştı
Uçak Türkiye'den kalkıyor! Leao Transferi 50 milyon Euro'ya bitecek

Uçak kalkıyor! 50 milyon Euro'luk Süper Lig tarihine geçecek transfer
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Vargas'ın
Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok