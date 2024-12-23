Ciner Yayın Holding'in Medya Hisseleri Can Holding'e Devredildi

(ANKARA) - Ciner Yayın Holding, HaberTürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi medya kuruluşlarını kapsayan tüm hisselerini, eğitim sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Can Holding'e devretti. Bu gelişmeyle birlikte Turgay Ciner, medya sektöründen tamamen çekilmiş oldu.

Ciner Yayın Holding'in medya kuruluşlarını kapsayan tüm hisselerini Can Holding'e devretmesi kararıyla ilgili hem Ciner Yayın Holding'in bağlı olduğu Park Grubu'ndan hem de yeni hissedar Can Holding'den açıklamalar yapıldı.

Park Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir. Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Konuyla ilgili Can Grubu'ndan yapılan açıklama ise şöyle:

"Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn Mehmet Kenan Tekdağ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."