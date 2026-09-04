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Çin (Yunnan)-Kenya Özel Ürünler Tanıtım Konferansı Nairobi'de Yapıldı

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Nairobi'de düzenlenen konferans, iki ülkenin kilit sanayi sektörleri arasındaki ilişkileri güçlendirerek ekonomik ve ticari bağları derinleştirmeyi hedefliyor. Yunnan Ticaret Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, hükümet yetkilileri ve 20'den fazla Çinli şirket katıldı.

NAİROBİ, 4 Eylül 2026 (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Çin (Yunnan)-Kenya Özel Ürünler Tanıtım Konferansı'na katılan temsilciler, 2 Eylül 2026.

İki ülkenin kilit sanayi sektörleri arasındaki ilişkileri güçlendirerek ikili ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirmeyi amaçlayan konferans, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapıldı.

Çin'in Yunnan Eyaleti Ticaret Müdürlüğü tarafından düzenlenen foruma, iki ülkeden hükümet yetkilileri, büyükelçilik temsilcileri ile kahve ve motosiklet sektörlerinde faaliyetler gösteren 20'den fazla Çinli şirketten yetkililerin yer aldığı iş insanları katıldı. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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