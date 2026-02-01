Albüm: Çin'de Bahar Bayramı İçin Hızlı Tren Ulaşımında Son Hazırlıklar Yapılıyor

GUANGZHOU, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'de yüksek hızlı trenler, 2 Şubat 2026'da başlayacak ve "chunyun" olarak da bilinen Bahar Bayramı'nda seyahat yoğunluğu için hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl bu yoğun seyahat sezonunda, memleketlerinden uzakta yaşayan, çalışan veya okuyan milyonlarca insan, Çin'in en önemli geleneksel bayramı için evlerine dönüyor. Bu yoğun seyahat dönemi, dünyanın en büyük yıllık insan göçünü oluşturuyor.