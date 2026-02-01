Haberler

Albüm: Çin'de Bahar Bayramı İçin Hızlı Tren Ulaşımında Son Hazırlıklar Yapılıyor

Albüm: Çin'de Bahar Bayramı İçin Hızlı Tren Ulaşımında Son Hazırlıklar Yapılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 2 Şubat 2026'da başlayacak Bahar Bayramı öncesi yüksek hızlı trenlerin seyahat yoğunluğuna hazırlık yaptığını açıkladı. Her yıl milyonlarca insan, bu dönemde memleketlerine dönmekte ve bu durum dünyanın en büyük yıllık insan göçünü oluşturmaktadır.

GUANGZHOU, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'de yüksek hızlı trenler, 2 Şubat 2026'da başlayacak ve "chunyun" olarak da bilinen Bahar Bayramı'nda seyahat yoğunluğu için hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl bu yoğun seyahat sezonunda, memleketlerinden uzakta yaşayan, çalışan veya okuyan milyonlarca insan, Çin'in en önemli geleneksel bayramı için evlerine dönüyor. Bu yoğun seyahat dönemi, dünyanın en büyük yıllık insan göçünü oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump, Epstein'in mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest

Katliama tepkisiz kalmadılar: Bunun çok ciddi sonuçları olacak
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı

İzleyiciden tepki yağdı: Temu'dan sipariş ettiğimiz Fatih
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söyledi

Ülkeyi karıştıran fotoğraflar: Bir an önce kongrede ifade vermeli