Haberler

Çin: Tüm Taraflarla Temiz ve Güzel Bir Dünya İnşa Etmeye Hazırız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, temiz enerji üretimi konusunda Küresel Güney ile işbirliği yapma hedeflerini vurgulayarak, fosil dışı enerji kaynaklarının artışına dikkat çekti. 2025 yılına kadar elektrik tüketiminin 10 trilyon kilovat-saati aşacağını belirtti.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, temiz ve güzel bir dünya inşa etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında enerji üretimine ilişkin son verileri değerlendirdi. Çin'in 2025 yılındaki elektrik tüketiminin 10 trilyon kilovat-saati aştığını belirten Guo, fosil dışı enerji kaynaklarının toplam kurulu kapasitenin yüzde 60'ından fazlasını oluşturarak enerji üretiminde baskın konuma geldiğini ifade etti.

Guo, ülkenin yeşil üretim kapasitesinin yalnızca kendi enerji arzını güçlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda Küresel Güney ülkelerine düşük karbonlu ve atılımcı kalkınma yönünde geniş fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Çin'in yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı yeni enerji ürün ve teknolojilerinin, gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir ve erişilebilir enerjiye yönelik acil ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Guo, söz konusu ürünlerin fosil yakıtlara uygulanabilir bir alternatif sunduğunu ve yeşil kalkınmaya giden yeni bir yol açtığını vurguladı.

Afrika'yı örnek gösteren Guo, son yıllarda Afrika ülkelerinin yarısından fazlasıyla temiz enerji alanında işbirliği yürüttüklerini, hayata geçirilen yüzlerce yeni enerji projesinin somut sonuçlar verdiğini ve kıtanın kaynak avantajlarını gelişme kaynağı haline dönüştürdüklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı

Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı

Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Terör örgütünden temizlenen bölgeye koştular! Evlatlarını bekleyenler var

Müjdeli haberi alınca o kapıya koştular! Evlatlarını bekleyenler var
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı