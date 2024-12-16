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Çin, Yenilenebilir Enerjide Rekor Kırıyor

Çin, Yenilenebilir Enerjide Rekor Kırıyor
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Çin, rüzgar ve güneş enerjisi kullanımında yüksek oranlara ulaştı ve 2024 yılına kadar kurulu kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Ülkede 2024'ün ilk 7 ayında yenilenebilir enerji üretimi, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturdu.

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Dünyanın yenilenebilir enerji güç merkezi olarak Çin, rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanma konusundaki yüksek kullanım oranını sürdürerek yeşil dönüşüm hamlesinde hem hız hem de kaliteye ulaştığını ortaya koydu.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin pazar günü yayımlanan resmi verilerine göre rüzgar ve güneş enerjisi kullanım oranları bu yıl yüzde 95'in üzerinde devam etti. 2024 sonu itibarıyla ülkenin kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 510 milyon kilovata ulaşırken güneş enerjisi kapasitesi 840 milyon kilovat olarak ölçüldü.

2024'ün ilk 7 ayında rüzgar ve güneş enerjisi üretimi toplamda 1,05 trilyon kilovat-saate ulaşarak Çin'in toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini teşkil etti.

Çin'in yeni enerji sektörü son dönemde hızlı büyüme sergileyerek yıllık bazda çift haneli büyümesini sürdürdü.

2013 yılından bu yana ülkenin kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi altı kat artarken kurulu güneş enerjisi kapasitesi 180 kattan fazla artış sergiledi. Çin'de yıllık yeni kurulan tesis sayısı küresel toplamın yüzde 40'ından fazlasına karşılık gelerek dünyanın yeşil kalkınmasına büyük katkıda bulunuyor.

Pazar günü düzenlenen ulusal enerji çalışma konferansında Çinli yetkililer, ülkenin yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü teşvik çerçevesinde rüzgar ve güneş enerjisi geliştirme ve kullanma çabalarını artırma sözü verdi.

Toplantıda alınan kararlara göre Çin ayrıca özellikte yeşil enerji alanında uluslararası enerji işbirliğini derinleştirecek ve küresel enerji yönetişimine aktif şekilde katılacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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