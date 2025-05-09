Çin Yeni Enerjili Araç Satışları Nisan'da Güçlü Büyüdü

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yeni enerjili binek araç pazarının nisan ayında güçlü büyümesini sürdürmesi sonucu perakende satışlar yaklaşık 922.000 adede ulaştı.

Çin Binek Araç Birliği'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre bu rakam yıllık bazda yüzde 37'lik bir artış, bir önceki aya göre ise yüzde 7'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Yeni enerjili araçların iç pazardaki yaygınlık oranı nisan ayında yüzde 52,3 olarak gerçekleşti.

Birlik tarafından sunulan verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde yeni enerjili binek araçların toplam perakende satışları 3,34 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 37 artış gösterdi.

Binek otomobillerin perakende satışları nisan ayında yıllık yüzde 17 artışla 1,79 milyon adet olarak kaydedilirken, bir önceki aya göre yüzde 8 azalma gözlemlendi.

Yılın ilk dört ayında toplam binek otomobil perakende satışları ise yıllık yüzde 9 artışla 6,92 milyona ulaştı.