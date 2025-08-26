Çin Yeni Enerji Teknolojilerinde Küresel Liderliğe Yükseldi

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi, tüm dünyadaki yeni enerji patentlerinin yüzde 40'ından fazlasını elinde bulunduran Çin'in, yeni enerji teknolojisi ve ekipmanları alanında küresel lider konumuna yükseldiğini söyledi.

Wang, salı günü düzenlenen basın toplantısında ülkenin 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) boyunca fotovoltaik dönüşüm verimliliği ve açık deniz rüzgar türbinlerinin her bir ünitesinin kapasitesi gibi kilit öneme sahip alanlarda dünya rekorları kırmaya devam ettiğini belirtti. Yetkili, ülkenin yeni tip enerji depolama ölçeğinin de dünya çapında en üst sıraya yükseldiğini kaydetti.