Stanford Raporu: Çin Yapay Zeka Alanındaki Yayın ve Patent Sayısında Dünya Lideri

LOS ANGELES, 14 Nisan (Xinhua) -- Stanford Üniversitesi İnsan Odaklı Yapay Zeka Enstitüsü tarafından yayımlanan bir rapor, Çin'in yapay zeka alanında yayın sayısı, atıf sayısı, toplam patent üretimi ve endüstriyel robot kurulumlarında dünya lideri konumunda olduğunu ortaya koydu.

Pazartesi günü yayımlanan 2026 Yapay Zeka Endeksi Raporu, 2017'den bu yana yapay zeka alanındaki gelişmeleri izleyerek teknik yetkinlikler, araştırma çıktıları, toplumsal etki ve kamuoyu algısını ele alıyor.

Raporda, ABD ile Çin'deki yapay zeka modelleri arasındaki performans farkının daraldığı, benimseme oranlarının rekor seviyeye ulaştığı ve yapay zekaya erişimin bugüne kadarki en hızlı artışı kaydettiği belirtildi.

Ayrıca yapay zeka yeteneklerinin hızla ilerlediği, ancak bunları ölçme ve yönetme çabalarının geride kaldığı vurgulandı. Raporda çevresel maliyetler, şeffaflık ve faydaların dağılımına ilişkin endişelere de dikkat çekildi.

Rapora göre ABD, daha fazla üst düzey yapay zeka modeli ve daha yüksek etkili patentler üretmeye devam ederken, yapay zeka alanına en yüksek yatırımı yapan ülke konumunu da sürdürüyor. Ancak ülkenin küresel yetenekleri çekme kapasitesinin giderek zorlaştığı ifade ediliyor.

Öte yandan yapay zekanın işgücü piyasasında yarattığı dönüşümün beklentiden gerçeğe dönüştüğü ve bu süreçten ilk olarak genç çalışanların etkilendiği belirtiliyor.

Raporda ayrıca, sorumlu yapay zeka çabalarının teknolojik ilerlemelerin gerisinde kaldığı, örgün eğitimin gelişime ayak uyduramadığı ve kapasite farklılıklarına rağmen yapay zeka egemenliğinin birçok ülkenin ulusal politikalarının belirleyici unsurlarından biri haline geldiği vurgulandı. Uzmanlar ile kamuoyunun yapay zekanın geleceğine ilişkin görüşlerinin de belirgin biçimde farklılaştığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua