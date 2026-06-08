Haberler

Çin, Yangtze Nehri'nde Dünyanın En Büyük Kanal Havuzunu İçeren Mega Projeye Start Verdi

Çin, Yangtze Nehri'nde Dünyanın En Büyük Kanal Havuzunu İçeren Mega Projeye Start Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Yangtze Nehri'nde artan gemi taşımacılığı talebini karşılamak için 11,3 milyar dolar bütçeli bir mega su yolu projesi başlattı. Proje kapsamında dünyanın en büyük kanal havuzu inşa edilecek ve Üç Boğaz Barajı'nın yıllık işlem kapasitesi 336 milyon tona çıkacak.

WUHAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin, dünyanın üçüncü en uzun nehri olan Yangtze Nehri'nde artan gemi taşımacılığı talebini karşılamak üzere bir mega su yolu projesi başlattı. Proje kapsamında dünyanın en büyük kanal havuzu da inşa edilecek.

Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde düzenlenen törenle Üç Boğaz'ın yeni su yolu projesinin temelini attı.

77,2 milyar yuan (yaklaşık 11,3 milyar ABD doları) bütçeye sahip proje kapsamında, dünyanın en büyük su koruma projesi olan Üç Boğaz Barajı üzerindeki mevcut kanal kilidinin kuzeyine beş kademeli, çift hatlı yeni bir kanal sistemi inşa edilecek. Ayrıca nehrin aşağı kesimindeki daha küçük bir barajda yer alan navigasyon altyapısı da modernize edilecek.

Proje tamamlandığında, Üç Boğaz Barajı'nın yıllık işlem kapasitesi yaklaşık iki kat artarak 336 milyon tona ulaşacak.

Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) temeli atılan ilk büyük proje olarak öne çıkan su yolu, ülkenin 2035 yılına kadar sosyalist modernleşmeyi tamamlama hedefi doğrultusunda atılan kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Xinhua
10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
İran'dan 'ABD eyaletlerini vururuz' tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?

İran'dan Trump'a anında geri adım attıracak tehdit
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı

Kılıçdaroğlu çiftine tehditte tutuklama! Arkasında o çetenin izi var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

İş yerleri ve apartmanlarda kameralar, özel alanlara kurulamayacak

Patronlar dikkat! Kameraları artık oralara kuramayacaksınız
CHP'de yeni kriz: Partinin resmi hesabı Özgür Özel'i takipten çıktı

CHP'de yeni kriz: Özgür Özel takip listesinden çıkarıldı
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti

Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Karşılığı daha vahim
Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

Resmi açıklama geldi!
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı