Çin: Yabancı İşletmelerin ve Uzun Vadeli Sermayenin Ülkemizdeki Yatırımlarını Genişletmelerinden Memnuniyet Duyarız

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Warburg Pincus ve uzun vadeli sermaye de dahil olmak üzere yabancı şirketlerin Çin'deki yatırımlarını genişletmeye ve Çin ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye devam etmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, pazartesi günü Warburg Pincus'un Yönetim Kurulu Başkanı ve ABD eski Hazine Bakanı Timothy Geithner ile bir araya geldi.

15. Beş Yıllık Planı'nın tavsiye ve düzenlemelerine uygun olarak, ÇKP'nin 20. Merkez Komitesi'nin 4. genel oturumunda alınan kararları tam olarak uygulamaya koyduklarını belirten He, birleşik bir ulusal pazar inşasını ilerlettiklerini, üst düzey dışa açılım politikasını kararlılıkla genişlettiklerini ve yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik ettiklerini ifade etti.

Geithner ise Çin'in ekonomik kalkınma beklentileri konusunda iyimser olduğunu ve Warburg Pincus'un Çin pazarındaki varlığını artırmaya ve ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleşmesini teşvik etmeye istekli olduğunu vurguladı.