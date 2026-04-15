Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi: Çin ve Vietnam, Tek Taraflılık ve Korumacılığa Birlikte Karşı Çıkmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam, ülkelerinin barış, kalkınma ve işbirliği ilkeleri çerçevesinde birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. İki lider, küresel serbest ticaret sisteminin korunması ve gelişen teknolojilerde işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin ve Vietnam'ın barış, kalkınma, işbirliği ve karşılıklı fayda ilkelerini koruması ve tek taraflılık ve korumacılığa karşı birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Xi çarşamba günü Çin'e resmi ziyarette bulunan Vietnam Devlet Başkanı ve Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam ile bir araya geldi.

Xi, iki tarafın küresel serbest ticaret sistemini koruması ve sanayi ile tedarik zincirlerinin sorunsuz işleyişini sağlaması gerektiğini belirtti.

Xi ayrıca, Çin ve Vietnam'ın kalkınma stratejilerinin uyumunu hızlandırması ve altyapı bağlantı olanaklarına öncelik vermesi gerektiğini ifade etti.

İki tarafa yapay zeka, yarı iletkenler ve nesnelerin interneti gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunan Xi, daha fazla yüksek kaliteli Vietnam ürününün Çin pazarına girişinden memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Xi ve To Lam, işbirliği belgelerinin imzalanmasına da nezaret etti.

Çin ve Vietnam partiler arası etkileşimler, kamu güvenliği, adalet, ekonomi, sanayi ve tedarik zinciri işbirliği, gümrük işbirliği, bilim ve teknoloji, halkın geçim kaynakları, insan kaynaklarının geliştirilmesi, medya ve yerel düzeyde işbirliği gibi alanlarda anlaşmalar imzaladı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

