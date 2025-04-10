Çin ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Nükleer Teknolojide İşbirliğini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Atom Enerjisi Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Küresel Güney'deki sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere nükleer teknoloji alanında işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Taraflar çarşamba günü genişletilmiş işbirliğine yönelik beş yıllık bir yol haritasının ana hatlarını içeren anlaşmalar imzaladı.

Anlaşmalar, Çin ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer güvenlik, tarım, sağlık, çevre ve temel nükleer bilimsel araştırmalar gibi kritik alanlarda ortak çalışmalarını artırmasını öngörüyor. Buna ek olarak Çin'in nükleer araştırma enstitü ve üniversiteleri kullanılarak Küresel Güney için profesyoneller yetiştirilecek ve nükleer alanda küresel yönetişim ve yetenek değişimi desteklenecek.

Çin Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Shan Zhongde, daha eşit, kapsayıcı ve kurallı bir nükleer enerji gelişimini destekleyerek Küresel Güney'in daha fazla faydalanabileceği şekilde nükleer teknolojinin barışçıl kullanımına daha fazla katkıda bulunmak üzere çalıştıklarını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi de nükleer enerjinin gelişimi ve nükleer teknoloji uygulama alanlarındaki başarılarından övgüyle bahsederek Çin'in küresel nükleer yönetişimin ilerletilmesindeki rolünü vurguladı. Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Çin'le işbirliğini derinleştirmeye ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için ortaklaşa çalışmaya hazır olduğunu söyledi.