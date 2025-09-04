Çin ve Slovakya Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi.

Fico, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.

Xi, perşembe günü gerçekleşen görüşmede iki ülkeye insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk vizyonunu el üstünde tutma, gerçek çok taraflılığı uygulama ve küresel yönetişim sisteminin reforma tabi tutulup iyileştirilmesini teşvik etme çağrısında bulundu.

Xi, aralarındaki üst düzey etkileşimi güçlendirmek, birbirlerinin kalkınma yollarını kararlılıkla desteklemek ve yeni enerji, altyapı ve lojistik gibi alanlarda tatbiki işbirliğini aktif olarak ilerletmek üzere Slovakya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmede Slovakya'nın olumlu rol oynamaya devam etmesi temennisini de dile getirdi.

Fico ise Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Fico, bu çerçevede Çin ile yönetişim deneyimleri konusunda etkileşimleri derinleştirmeye, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye, personel değişimlerini daha da kolaylaştırmaya hazır olduklarını belirtti. Fico, daha fazla Çinli şirketin Slovakya'da yatırım ve iş yapmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Fico, Çin ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye ve küresel yönetişim sisteminin reforma tabi tutulup iyileştirilmesinde aktif şekilde çaba göstermeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.