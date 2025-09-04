Haberler

Çin ve Slovakya Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme ve küresel yönetişim sisteminin reformu için ortak çabalar vurgulandı.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi.

Fico, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.

Xi, perşembe günü gerçekleşen görüşmede iki ülkeye insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk vizyonunu el üstünde tutma, gerçek çok taraflılığı uygulama ve küresel yönetişim sisteminin reforma tabi tutulup iyileştirilmesini teşvik etme çağrısında bulundu.

Xi, aralarındaki üst düzey etkileşimi güçlendirmek, birbirlerinin kalkınma yollarını kararlılıkla desteklemek ve yeni enerji, altyapı ve lojistik gibi alanlarda tatbiki işbirliğini aktif olarak ilerletmek üzere Slovakya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmede Slovakya'nın olumlu rol oynamaya devam etmesi temennisini de dile getirdi.

Fico ise Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Fico, bu çerçevede Çin ile yönetişim deneyimleri konusunda etkileşimleri derinleştirmeye, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye, personel değişimlerini daha da kolaylaştırmaya hazır olduklarını belirtti. Fico, daha fazla Çinli şirketin Slovakya'da yatırım ve iş yapmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Fico, Çin ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye ve küresel yönetişim sisteminin reforma tabi tutulup iyileştirilmesinde aktif şekilde çaba göstermeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi: Posteri sökmeye çalıştılar

Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi! Ortalık bir anda karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.