Haberler

Çin ve Rusya, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin İşbirliğini Güçlendirmeye Hazır

Çin ve Rusya, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin İşbirliğini Güçlendirmeye Hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, Çin ve Rusya'nın küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için işbirliğini artırmaya istekli olduklarını belirtti. Li, ekonomik kalkınmayı öncelikli görev olarak gördüklerini vurguladı.

Xİ'AN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, Çin ve Rusya'nın küçük ve orta ölçekli işletmeleri için daha elverişli koşullar ve sağlam işbirliği ortamı yaratmak üzere Rusya'yla çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin-Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'nde Çin tarafının başkanlığını yürüten Li, pazartesi günü 6. Çin-Rusya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Forumu'nun açılış töreninde konuşma yaptı.

Ekonomik kalkınmayı merkezi öneme sahip bir görev olarak görmeye devam edeceklerini ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik edip üst düzey dışa açılımı kararlılıkla ilerletmeye odaklanacaklarını belirten Li, Rusya da dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle kalkınma fırsatlarını paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Li, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı temel kılavuz olarak almak, işbirliği mekanizmasını sürekli olarak optimize etmek ve iki ülkenin küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasında işbirliği için daha elverişli koşullar ve sağlam işbirliği ortamı yaratmak üzere Rusya'yla çalışacaklarını söyledi.

Rusya tarafı ise törende yaptığı konuşmada iki ülkenin birçok alanda büyük bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, iki halk için daha fazla kalkınma getirisi sağlamak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Li, etkinlik kapsamında Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Nikolai Zhuravlev ve Çin-Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'nde Rusya tarafının başkanlığını yürüten Boris Titov ile bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Masaya vura vura konuştu

Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Hırsını masadan çıkardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Lüksün kitabını yazdılar! Dünya Hintli milyarderin 6.7 milyon dolarlık düğününü konuşuyor

Dünya Hintli milyarderin 6.7 milyon dolarlık düğününü konuşuyor
Evrim Akın krizine Çitos Efe de dahil oldu! İddiayı böyle yanıtladı

Evrim Akın krizine Çitos Efe de dahil oldu! İddiaya yanıt geldi
CHP'li vekil 'Beyaz Toros' maketi gösterdi, Bakan Tunç anında cevabı yapıştırdı

Muhalefetin "Beyaz Toros" hamlesini tek cümlede boşa düşürdü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
'Kaygısızlar' dizisinin 'Kepçe'si yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

'Kepçe' yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
Süper model Heidi Klum, cesur lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi

Süper model Heidi Klum, lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi
Juventus'ta büyük kriz! Kenan Yıldız'ın hayalini mahvetti

Juventus'ta büyük kriz! Kenan Yıldız'ın hayalini mahvetti
Ağabey katilinden 'pes' dedirten ifade: Pişman değilim

Ağabey katilinden "pes" dedirten ifade
26 yaşındaki Birdal, ailesinin gözü önünde maskeli 4 şüpheli tarafından katledildi

Birdal ailesinin gözü önünde maskeli şüpheliler tarafından katledildi
Bahçeli'nin elinden düşürmediği tespihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...

Bahçeli'nin elinden düşürmediği tespihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...
Lookman'ın bonservisi belirlendi! Bu parayı ödeyen formayı giydirecek

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi
Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

Kim der 62 yaşında! Kıyafeti ayrı şovu ayrı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.