Çin ve Rusya, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin İşbirliğini Güçlendirmeye Hazır

Xİ'AN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, Çin ve Rusya'nın küçük ve orta ölçekli işletmeleri için daha elverişli koşullar ve sağlam işbirliği ortamı yaratmak üzere Rusya'yla çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin-Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'nde Çin tarafının başkanlığını yürüten Li, pazartesi günü 6. Çin-Rusya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Forumu'nun açılış töreninde konuşma yaptı.

Ekonomik kalkınmayı merkezi öneme sahip bir görev olarak görmeye devam edeceklerini ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik edip üst düzey dışa açılımı kararlılıkla ilerletmeye odaklanacaklarını belirten Li, Rusya da dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle kalkınma fırsatlarını paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Li, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı temel kılavuz olarak almak, işbirliği mekanizmasını sürekli olarak optimize etmek ve iki ülkenin küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasında işbirliği için daha elverişli koşullar ve sağlam işbirliği ortamı yaratmak üzere Rusya'yla çalışacaklarını söyledi.

Rusya tarafı ise törende yaptığı konuşmada iki ülkenin birçok alanda büyük bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, iki halk için daha fazla kalkınma getirisi sağlamak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Li, etkinlik kapsamında Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Nikolai Zhuravlev ve Çin-Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'nde Rusya tarafının başkanlığını yürüten Boris Titov ile bir araya geldi.