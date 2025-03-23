Çin ve Japonya Ekonomik İşbirliğini Derinleştirmek İçin Bir Araya Geldi

TOKYO, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Tokyo'da düzenlenen 6. Çin-Japonya Üst Düzey Ekonomik Diyalog Toplantısı'na eş başkanlık yaptı. Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıda taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

İki taraf, iki ülkenin liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı ortaklaşa hayata geçirme, karşılıklı fayda sağlayan Çin ve Japonya arasındaki stratejik ilişkinin ekonomik boyutunu zenginleştirme ve yeni döneme yönelik talepleri karşılayacak yapıcı ve istikrarlı ekonomik ve ticari ilişkiler kurmak üzere birlikte çalışma konusunda anlaştı.

Toplantıda, yeşil kalkınma, çevrenin korunması, yaşlı bakım hizmetleri, hizmet ticareti, gıda güvenliği, tedarik zincirleri ve fikri mülkiyetin korunması gibi alanlarda işbirliğine yönelik kilit öneme sahip 20 başlıkta anlaşmaya varıldı.

İki taraf, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapma konusunda birbirlerini destekleme ve çeşitli düzeylerde istişare ve diyalog toplantıları düzenleme kararı aldı.

İki ülke ayrıca 7. Çin-Japonya Üst Düzey Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın uygun zamanda Çin'de düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.