Çin ve İspanya İşbirliği ve Ekonomik İlişkileri Güçlendiriyor

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve İspanya'nın ortak kalkınma ve refahı sağlamak üzere kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirebileceklerini, ekonomi alanındaki tamamlayıcı özelliklerinden tam olarak faydalanabileceklerini ve yeni büyüme faktörleri geliştirebileceklerini söyledi.

Li, çarşamba günü resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi. Dünya ekonomisinin yavaş bir toparlanma kaydettiği, küresel ticaret ve yatırımlarınınsa ivme kaybettiğine dikkat çeken Li, sürekli olarak ikili ticaretin potansiyelinden yararlanmak, ticaret hacmini istikrarlı şekilde artırmak ve ticaret yapısını optimize etmek üzere İspanya ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Li, "Daha yetkin şirketlerin İspanya'ya yatırım yapmasını, fotovoltaik enerji, yeşil hidrojen ve güç bataryaları gibi alanlarda sanayi ve tedarik zinciri işbirliğini genişletmesini ve yapay zeka gibi geleceğe dönük sektörlerde işbirliği imkanını keşfetmesini destekliyoruz" dedi.

İspanya'nın Çinli işletmeler için eşit ve öngörülebilir bir pazar ortamı yaratmasını temenni ettiklerini kaydeden Li, iki tarafın ayrıca birlikte üçüncü taraf pazarlarını keşfedebileceğini, halklar arası ve kültürel etkileşim ve işbirliğini derinleştirebileceğini ve turizm sektörünü canlandırabileceğini ifade etti.

Çin ve İspanya'nın ekonomik küreselleşme ve serbest ticaretin hem destekçisi hem de yararlanıcısı olduğunu vurgulayan Li, iki tarafa küresel ekonomi ve ticaret düzenini ortaklaşa korumak ve uluslararası eşitlik ve adaleti el üstünde tutmak üzere koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Li, İspanya'nın, Çin-AB işbirliğini kolaylaştırmada olumlu rol oynamaya devam etmesini temenni ettiklerini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İspanya Kralı 6. Felipe'nin çarşamba günü sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri görüşmede önemli stratejik konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını hatırlatan Li, iki ülkenin geleneksel dostluğunu sürdürmesi, temel çıkarları ve önemli endişeleri konusunda birbirlerini kararlılıkla desteklemesi, karşılıklı siyasi güveni güçlendirmesi, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi ve iki halkın refahını sürekli olarak artırması gerektiğini ifade etti.

İspanya Kralı 6. Felipe ise iki ülke arasındaki ilişkilerin Xi'nin 2018 yılında İspanya'ya gerçekleştirdiği başarılı resmi ziyaretten bu yana güçlü gelişme ivmesini sürdürdüğünü belirterek, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin'in güvenilir bir ortağı olmaya devam etmeye istekli olduklarını söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 20. yıldönümü olduğunu hatırlatan belirten İspanya Kralı 6. Felipe, Çin ile yakın üst düzey etkileşimleri sürdürmeye, kalkınma stratejileri arasındaki uyumunu güçlendirmeye, ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji ve yeşil enerji gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmeye ve turizm, kültür, eğitim ve dil gibi alanlarda halklar arası ve kültürel etkileşimi artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Xi'nin önerdiği dört küresel inisiyatifi büyük takdirle karşıladıklarını belirten İspanya Kralı 6. Felipe, çok taraflılığı ve Birleşmiş Milletler'in rolünü desteklemek üzere Çin ile çok taraflı koordinasyonu yakın şekilde sürdürmeye istekli olduklarını söyledi. İspanya Kralı 6. Felipe, AB-Çin ilişkilerinin istikrarlı gelişimini teşvik etmede olumlu rol oynayacaklarını vurguladı.