Çin ve İspanya, İnovasyon ve Sanayi Zincirleri Alanında İşbirliğini Artıracak

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, İspanya ile stratejik uyum ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtirken, iki ülkenin yenilikçi projelerle ekonomik ilişkilerini geliştireceğini ifade etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, ikili ilişkilerin tarihin en iyi döneminde olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, stratejik uyum ve politika koordinasyonunu güçlendirmek, iş ortamını sürekli şekilde iyileştirmek ve işletmeler arasında teknolojik inovasyon ile sanayi ve tedarik zincirleri alanlarında işbirliğini derinleştirmek üzere İspanya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Wang çarşamba günü düzenlenen Çin-İspanya Yenilikçi İşletmeler Etkileşim Konferansı'nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin yeni enerjili araçlar, akıllı imalat, fotovoltaik ve rüzgar enerjisi gibi sektörlerde simgesel öneme sahip daha fazla projeyi teşvik edebileceğini belirterek, bunun her iki tarafın işletmeleri ve halklarına fayda sağlayacağını ifade etti.

Wang, iki ülke arasında sanayi zinciri entegrasyonunun derinleşmesiyle istikrarlı şekilde gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlü bir tamamlayıcılık ve istikrar sergilediğini vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise konferansta yaptığı konuşmada, ticaret, yatırım, yeşil enerji, sanayi üretimi ve teknolojik inovasyon alanlarındaki derin işbirliği sayesinde ikili ilişkilerin tarihin en iyi döneminde olduğunu söyledi.

Daha fazla sayıda Çinli şirketin İspanya'da yatırım yapıp, iş kurmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Sanchez, iki ülkenin iş dünyaları arasındaki stratejik işbirliğinin güçlenmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Çinli ve İspanyol şirketlerden 100'ün üzerinde temsilcinin katıldığı konferansta, katılımcılar işbirliği deneyimlerini paylaşarak teknoloji araştırma-geliştirme ve yatırım işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
