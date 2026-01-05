Çin Cumhurbaşkanı Xi, İrlanda Başbakanı Martin ile Görüştü

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve İrlanda halklarına fayda sağlamak ve Çin-Avrupa Birliği ilişkilerine ivme kazandırmak üzere İrlanda ile stratejik iletişimi güçlendirmeye, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeye ve pragmatik işbirliğini genişletmeye istekli olduklarını söyledi.

Xi pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile bir araya geldi. Xi, İrlanda ile ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmeye, yapay zeka, dijital ekonomi, tıp ve sağlık gibi alanlarda kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirmeye, iki yönlü yatırımı teşvik etmeye, birbirlerinin güçlü yanlarından yararlanmaya, fırsatları paylaşmaya ve ortak kalkınmayı sürdürmeye istekli olduklarını belirtti.

İki ülkenin halklar arası yakınlığı artırmak üzere eğitim, kültür ve turizm alanlarında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirten Xi, daha fazla İrlandalı gencin eğitim ve etkileşim amacıyla Çin'e gelmesini memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Hem Çin hem de İrlanda'nın çok taraflılığı desteklediğini ve uluslararası eşitlik ve adaleti savunduğunu kaydeden Xi, iki tarafa uluslararası konularda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme, ortaklaşa Birleşmiş Milletler'in yetkisini korumaya ve küresel yönetişim sistemini daha eşit ve hakkaniyetli hale getirme çağrısında bulundu.

Xi, Çin ve AB'nin kazan-kazan işbirliği için çalışmak üzere uzun vadeli resmi göz önünde bulundurması, ortaklıklarının konumunu el üstünde tutması ve farklılıklarını objektif ve rasyonel bir yaklaşımla ele alması gerektiğini söyledi.

İrlanda'nın yılın ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Xi, İrlanda'nın Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişimini teşvik konusunda yapıcı rol oynamasını temenni ettiklerini vurguladı.

Martin ise tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek, iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine yönelik stratejik ortaklık geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Martin, ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji, biyotıp, yenilenebilir enerji, yapay zeka ve eğitim gibi alanlarda Çin ile işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.