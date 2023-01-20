Çin ve İran'ın Dışişleri Bakanları Telefon Görüşmesinde Daha Yakın İşbirliği Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Perşembe günü, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran dışişleri bakanının talebiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Qin, Çin'in her zaman Çin-İran ilişkilerine stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften baktığını, iki ülke liderlerinin vardığı önemli fikir birliğini iyi bir şekilde uygulamak ve Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığında sağlam ilerlemeyi zorlamak için iki ülkenin kapsamlı işbirliği planını ileriye taşımak amacıyla İran ile yakın çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Qin, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumada İran'ı desteklediğini ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesi gibi uluslararası ilişkileri yöneten temel normları desteklemek, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını ve uluslararası dürüstlük ve adaleti korumak için İran ile yakın çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Emir Abdullahiyan ise, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin teşviki konusunda çaba sarf etmek üzere Qin ile yakın işbirliğini ileriye taşımaya ve sürdürmeye istekli olduğunu ifade etti.

Emir Abdullahiyan, İran'ın, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği planını uygulamak için Çin ile birlikte çalışacağını ve temel çıkarların yanı sıra toprak ve egemenlik bütünlüğü ile ilgili konularda birbirini sağlam bir şekilde desteklemeye devam edeceğini söyledi.

İran dışişleri bakanı, ülkesinin Çin'in insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etmede daha büyük bir rol oynamasını desteklediğini ve bu çerçevede işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

İki taraf, İran'ın nükleer sorunu hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Emir Abdullahiyan, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın yeniden canlandırılması konulu müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi ve yapıcı rolü için Çin'e teşekkür etti.

Çin'in İran'ın samimiyetini ve esnekliğini takdir ettiğini, meşru ve yasal hak ve çıkarlarını koruması konusunda İran'ı desteklediğini ve diğer tarafları diyalog ve müzakereye bağlı kalmaya çağırdığını söyleyen Qin, Çin'in kendi rolünü oynamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.