Çin ve İngiltere Ticaret İlişkileri Gelişiyor
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İngiltere Ticaret Bakanı Peter Kyle ile Beijing'de bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi ele alındı.
BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda İngiltere Ticaret Bakanı Peter Kyle ile bir araya geldi, 10 Eylül 2025. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel