Haberler

Çin ve İngiltere Ticaret İlişkileri Gelişiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İngiltere Ticaret Bakanı Peter Kyle ile Beijing'de bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi ele alındı.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda İngiltere Ticaret Bakanı Peter Kyle ile bir araya geldi, 10 Eylül 2025. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bunu hiç beklemiyordu! Fener'den kovulan Mourinho hayatının şokunu yaşadı

Fener'den kovulan Mourinho hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.