Çin ve Gine Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Güncelleme:
Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Gine'ye yaptığı ziyarette iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini derinleştirme niyetlerini ifade etti. Liu, Simandou demir cevheri madeni projesinin açılışına katılarak, Gine'nin ekonomik kalkınmasındaki ilerlemesini övdü ve daha fazla Çinli yatırımcıyı ülkeye çekme çağrısında bulundu.

KONAKRİ, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Gine ile uzun süredir devam eden dostluklarını daha da güçlendirmeye, karşılıklı desteği artırmaya ve iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Liu, Gine'nin daveti üzerine pazartesi-çarşamba günleri arasında ülkeye ziyarette bulundu. Liu, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak Simandou demir cevheri madeni projesinin açılışına da katıldı.

Liu, ziyareti sırasında Gine Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya ile bir araya geldi. İki taraf, Çin-Gine ilişkileri ve çeşitli alanlardaki işbirliği hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Doumbouya'ya Xi'nin içten selamlarını ileten Liu, Gine'nin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki ilerlemesinden övgüyle bahsetti ve Simandou projesinin hızlı ve verimli şekilde tamamlanmasından dolayı içten tebriklerini dile getirdi.

Liu, yaklaşık 70 yıllık Çin-Gine ve Çin-Afrika dostluk ve işbirliğinin meyvesi olan projenin hem Gine'nin ekonomik kalkınması hem de Simandou 2040 stratejik planının hayata geçirilmesinde hayati rol oynayacağını ifade etti.

İki liderin geçen yılki Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Liu, bu görüşmede ikili ilişkilerin geleceğine yönelik yol haritasının belirlendiğini kaydetti.

Çin'in önümüzdeki beş yıllık dönemdeki kalkınmasının ayrıntılı planının ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumunda belirlendiğine dikkat çeken Liu, Gine ile uzun süredir devam eden dostluklarını daha da güçlendirmeye, karşılıklı desteği artırmaya ve iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye, Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nin sonuçlarını tam olarak hayata geçirmeye ve modernizasyonu ilerletmek üzere el ele vermeye istekli olduklarını belirtti.

Doumbouya da Liu'dan Xi'ye içten selamlarını iletmesini istedi.

Çin ile aralarındaki ilişkileri stratejik bir perspektiften değerlendirdiklerini ifade eden Doumbouya, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu el üstünde tuttuklarını söyledi. Daha fazla Çinli şirketin Gine'ye yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını belirten Doumbouya, iki tarafın birçok alanda işbirliğini genişletmesi için elverişli koşullar yaratacaklarını vurguladı.

Doumbouya, Çin ile uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak üzere Çin ile birlikte çalışmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Liu, Çin-Afrika Ortak Tıp Merkezi'nin Gine'de düzenlenen imza ve açılış törenine de katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
