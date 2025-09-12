Çin ve Endonezya Merkez Bankaları Yerel Para İle Ticaret İmkanlarını Artırıyor

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ve Endonezya Merkez Bankası, ikili ticaret ve yatırımlarda yerel para birimlerinin daha fazla kullanılmasını teşvik etmek amacıyla ikili işlemlerin yerel para birimiyle yapılmasına yönelik yeni çerçeveyi resmen hayata geçirdi.

Yeni çerçeve, Mayıs 2025'teki mutabakat zaptıyla güncellenen önceki işbirliği mekanizmasına dayanıyor. Söz konusu güncellemeyle, yerel para birimiyle yapılacak işlemlerin kapsamı tüm ödemeler dengesi kalemlerini içerecek şekilde genişletilmişti.

İki ülkenin merkez bankası başkanları perşembe günü yaptıkları açıklamada, Çin-Endonezya sınır ötesi karekod ödemeleri entegrasyon projesinin de karşılıklı olarak devreye alındığını duyurdu. İşlemlerin yerel para birimleriyle yapılmasına olanak tanıyacak bu projenin 2025 sonuna kadar tam olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, "Hem ikili işlemlerin yerel para birimiyle yapılmasına yönelik yeni çerçevenin kurulması ve hem de sınır ötesi karekod ödemelerinin bağlantısı, Çin ile Endonezya arasındaki mali işbirliğinin önemli başarılarıdır" dedi.

Pan, iki merkez bankasının ödeme sistemleri entegrasyonu, yerel para birimi kullanımı ve dijital para birimleri gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Merkez Bankası'nın açıklamasında iki merkez bankasının da ikili işbirliğini daha da kurumsallaştırmak ve daha derin ve daha sağlam bir finansal işbirliğini teşvik etmek üzere ortak bir çalışma mekanizması kuracağı kaydedildi.