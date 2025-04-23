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Çin ve Avusturya Arasında İkili İlişkileri Derinleştirme Vurgusu

Çin ve Avusturya Arasında İkili İlişkileri Derinleştirme Vurgusu
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avusturya'nın yeni hükümetinin Çin ile dostane ilişkileri sürdürmesini ve uluslararası işbirliğini teşvik etmesini istedi. Her iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik ve ticari alanlarda derinleşmesi bekleniyor.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yeni Avusturya hükümetinin, Çin'e yönelik dostane politika izlemeyi devam ettirmesini, küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele için ikili ilişkileri teşvik etmesini ve uluslararası barış ve kalkınmada yapıcı rol oynamasını temenni ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günü Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile Meinl-Reisinger'in talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'nin diğer ülkelere keyfi olarak gümrük tarifeleri uygulayarak uluslararası ticaret kurallarına ve uluslararası düzene büyük zarar verdiğini kaydeden Wang, söz konusu uygulamaları tipik tek taraflılık, korumacılık ve ekonomik zorbalık eylemleri olarak niteledi.

Wang, Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi kararlılıkla korumaya, uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni korumaya ve kalkınma fırsatlarını üst düzey dışa açılma yoluyla dünyayla paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Wang, küresel ekonominin önde gelen ana direkleri ve pazarları olan Çin ve Avrupa Birliği'nin uluslararası sorumlulukları omuzlaması, çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa koruması ve açık dünya ekonomisinin inşası yönünde birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Meinl-Reisinger ise Çin'in Avusturya'nın Asya'da önemli bir ortağı olduğunu ve Çin'le ekonomi, ticaret ve turizm gibi alanlarda verimli ve umut vadeden bir işbirliklerini bulunduğunu söyledi.

Uluslararası konjonktürde yaşanan önemli değişikliklere dikkat çeken Meinl-Reisinger, Çin'le olan sağlam ilişkilerine değer verdiklerini ve bu ilişkileri ikili ve çok taraflı düzeylerde derinleştirmeyi sabırsızla beklediklerini belirtti. Meinl-Reisinger, yeni Avusturya hükümetinin tek Çin politikasına bağlı olduğunu ve Çin politikasındaki devamlılığı sürdüreceğini vurguladı.

İçinde bulunduğumuz yılın AB ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Meinl-Reisinger, AB'nin Çin'le ekonomik ve ticari işbirliğini artırmayı, AB-Çin ilişkilerinin istikrarlı ve yapıcı gelişimini sürdürmeyi ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Meinl-Reisinger, AB'nin kendi çıkarlarını ve çok taraflı ticaret sistemini koruma konusunda birlik olmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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