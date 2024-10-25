Çin ve Apple arasında işbirliği mesajları

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Apple CEO'su Tim Cook ile Beijing'de bir araya geldi.

Wang, Cuma günü gerçekleşen görüşmede, teknoloji devinin ortak kalkınmayı sağlamak üzere Çinli ortaklarla istikrarlı işbirliğini sürdürecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cook görüşmede, Çin'de uzun vadeli kalkınma ve daha fazla yatırım sözü verirken, her iki taraf da Apple'ın Çin'deki işlerinin büyümesinin yanı sıra Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çin'in son dönemde dışa açılım politikasında yeni önlemler aldığını ve yabancı sermayeli işletmelerin endişelerini gidermek için somut adımlar attığını kaydeden Wang, Apple'ın fırsatları değerlendirip Çin pazarındaki varlığını büyütmeye devam etmesini memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

Bakan, "Çin, iş ortamını daha da iyileştirecek ve yabancı sermayeli firmalar için yüksek kaliteli hizmetler sunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Wang, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına dayalı Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin her iki ülkenin de temel çıkarlarına hizmet ettiğini ve ikili ilişkilerde istikrar sağlayıcı bir güç olarak işlev gördüğünü vurguladı.

Bakan, "Ulusal güvenlik kavramının genişletilmesi olağan ekonomik ve ticari etkileşime zarar verir" dedi.

Wang, hükümet-iş dünyası arasında düzenli temaslar yaparak Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini yeniden tesis etmeye istekli olduklarını söyledi.

Cook ise Çin'in hızlı kalkınmasının Apple'ın hızlı ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Apple'ın Çin'i önemli bir pazar ve tedarik zincirinde kilit bir ortak olarak gördüğünü söyleyen Cook, Çin'de uzun vadeli kalkınma konusunda kararlı olduklarını ve tedarik zinciri ile araştırma ve geliştirme gibi alanlardaki yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Cook, şirketin ekonomik ve ticari alanda Çin ve ABD arasındaki iletişim ve etkileşim için bir köprü görevi görmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.