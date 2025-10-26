Çin ve ABD, Ticari Anlaşmazlıkların Çözümü İçin Uzlaşı Sağladı

KUALA LUMPUR, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin ve ABD heyetleri, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından, ticari anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin düzenlemeler konusunda temel bir uzlaşıya vardı.

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yapılan görüşmelerin ardından, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin temelini karşılıklı yarar ve kazan-kazan ilkelerinin oluşturduğunu belirtti. He, iki ülkenin işbirliği yaptıklarında kazançlı çıkarken karşı karşıya geldiklerinde ise zarar gördüğünü ifade etti.

Çin ve ABD heyetleri, iki ülke liderleri arasında yılın başından bu yana yapılan telefon görüşmelerinde ulaşılan önemli mutabakat doğrultusunda, karşılıklı ilgi alanlarına giren önemli ticari ve ekonomik konularda samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulundular. Bu çerçevede görüşülen başlıkları ise ABD'nin Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik 301. madde kapsamındaki tedbirleri, karşılıklı gümrük vergilerinin askıya alınma süresinin uzatılması, fentanil ile ilgili gümrük vergileri, kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği, tarım ürünleri ticareti ve ihracat kontrolleri olarak sıralandı.

İki taraf görüşmeler sonunda somut ayrıntıları belirlemek ve elde edilen sonuçları ülkelerinde onay sürecinden geçirmek üzere anlaştı.

He, ikili ticari ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişmesinin her iki ülke ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun beklentilerini karşıladığını belirtti.

Ekonomik ve ticari alanlardaki farklılıkları ve anlaşmazlıkları giderme konusunda ise He, iki tarafın karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini savunması, eşit şartlarda diyalog ve istişare yürütmesi ve birbirlerinin endişelerini uygun şekilde gidermenin yollarını bulması gerektiğini vurguladı.

He, Çin ve ABD arasında ekonomik ve ticari alanlarda yapılan istişarelerde zor elde edilen başarıları korumak için her iki tarafın da ortak çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, ABD'den, Çin ile aynı hedef doğrultusunda çalışmasını, iki ülke liderlerinin telefon görüşmelerinde ulaştıkları önemli mutabakat ile bu yıl yapılan ikili ticaret görüşmelerinde elde edilen kazanımları hayata geçirmesini, karşılıklı güveni daha da geliştirmesini, farklılıkları gidermesini, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini artırmasını ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerini daha yüksek seviyeye taşımasını istedi.

ABD heyeti ise ABD-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerinin dünyadaki en etkili ikili ilişki olduğunu belirterek, eşitlik ve saygı ruhu içinde Çin ile birlikte çalışmaya, farklılıkları uygun şekilde ele almaya, işbirliğini derinleştirmeye ve ortak kalkınmayı teşvik etmeye hazır olduklarını belirtti.

Her iki taraf, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde, iki ülke halkının yararı ile küresel refaha katkı sağlamak amacıyla Çin-ABD ekonomik ve ticari danışma mekanizmasından en iyi şekilde yararlanacakları, ekonomik ve ticari alanlardaki ilgili konularda yakın iletişim halinde olacakları ve ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini teşvik edecekleri konusunda mutabık kaldı.