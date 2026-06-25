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Çin: ABD ile Kurulacak Ticaret Konseyinde Karşılıklı Gümrük Vergisi İndirimleri Görüşülecek

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ve ABD'nin bir ticaret konseyi kurma konusunda anlaştığını duyurdu. Konsey aracılığıyla iki taraf, gümrük vergilerinin karşılıklı indirimi dahil işbirliği görüşmeleri yapacak.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ve ABD'nin bir ticaret konseyi kurma konusunda anlaştıklarını belirterek, konsey aracılığıyla iki tarafın ekonomi ve ticaret heyetlerinin, gümrük vergilerinin karşılıklı olarak indirilmesi de dahil olmak üzere işbirliğine yönelik görüşmeler yürüteceğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, ekonomi ve ticaret heyetlerinin konuya ilişkin ayrıntılı istişarelerde bulunacağını ifade etti.

Çin ile ABD arasında hava araçları ve tarım sektörlerindeki ticari işbirliğinin, karşılıklı fayda sağladığını ve kazan-kazan sonuçları verdiğini kaydeden He, iki heyetin iletişimi sürdüreceğini, ilişkileri güçlendirme konusunda ilgili şirketlere teşvik ve yönlendirmede bulunacağını ve ilgili alanlarda ticari işbirliğini genişleteceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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