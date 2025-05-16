Çin ve ABD İlişkilerinde Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Çin ve ABD İlişkilerinde Ekonomik İşbirliği Vurgusu
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ABD iş dünyasının ikili ilişkilerin geliştirilmesinde daha aktif bir rol oynamasını istedi. Han, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geniş bir alana sahip olduğunu belirterek, sorunların eşit diyalogla çözümlenmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ABD iş dünyasının ikili ilişkilerin ve iki ülkenin ortak çıkarlarının teşvik edilmesine daha büyük bir rol oynamasını temenni ettiklerini söyledi.

Han, cuma günü Beijing'de Invesco Yönetim Kurulu Başkanı Richard Wagoner ile gerçekleştirdiği görüşmede Çin ve ABD'nin kapsamlı ortak çıkarları bulunduğunu ve işbirliği için geniş bir alana sahip olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari görüşmelerin son zamanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Han, iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğindeki farklılık ve sürtüşmeleri eşit diyalog yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturması gerektiğini ifade etti.

Han, uluslararası sermaye piyasasının gelişim deneyiminden aktif şekilde yararlanacaklarını ve sermaye piyasası reformunu ülkenin ulusal koşullarına uygun olarak hızlandıracaklarını dile getirdi.

Han, uzun bir süredir Çin sermaye piyasası katılımcısı olarak yer alan Invesco'nun, Çin'le işbirliğini güçlendirmeye devam etmesinden memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

Çin'in muazzam kalkınma başarısından övgüyle bahseden Wagoner ise Invesco ve ABD iş dünyasının, ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari görüşmelerde kaydedilen önemli ilerlemeyi görmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti. Wagoner, Çin pazarını keşfetmeye ve ABD-Çin ekonomik ve ticari işbirliğine katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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