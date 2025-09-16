Çin ve ABD: Ekonomik ve Ticari İlişkilerde Diyalog Yolu

MADRİD, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin ve ABD heyetleri, İspanya'nın başkenti Madrid'de TikTok gibi karşılıklı ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari konularda karşılıklı saygı ve eşit istişare temelinde samimi, derinlemesine ve yapıcı görüşmelerde bulundu.

Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında iki tarafın da Çin ile ABD arasında istikrarlı bir ekonomik ve ticari ilişki sürdürülmesinin iki ülke için de büyük önem taşıdığını ve bunun küresel ekonomik istikrar ve kalkınma üzerinde de büyük bir etkisi olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Farklı kalkınma düzeylerine ve farklı ekonomik sistemlere sahip iki büyük ülke olan Çin ve ABD'nin, ticari ve ekonomik işbirliği sürecinde ihtilaf yaşaması ve farklılıklar ortaya koymasının olağan bir durum olduğunu belirten Li, kilit önemdeki asıl noktanınsa birbirlerinin temel çıkarlarına ve önde gelen endişelerine saygı göstermek ve sorunlara diyalog ve istişare yoluyla uygun çözüm bulmak olduğunu vurguladı.

TikTok konusunda ise hem teknolojinin hem de ekonomi ve ticaretle ilgili konuların araçsallaştırılıp silah haline getirilmesine her zaman karşı çıktıklarına dikkat çeken Li, ilkeler, şirketlerin çıkarları ve uluslararası eşitlik ve adalet pahasına hiçbir anlaşma peşinde olmayacaklarını ifade etti.

Ulusal çıkarları ve Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını ve teknoloji ihracı onayını ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca yürüteceklerini kaydeden Li, Çin hükümetinin, işletmelerin iradesine tam olarak saygı gösterdiğini ve piyasa ilkelerine uygun şekilde eşit koşullarda iş görüşmeleri yürütme konusunda işletmeleri desteklediğini belirtti.

Li, toplantı sırasında TikTok ve Çin tarafının konuya ilişkin endişeleri konusunda samimi ve derinlemesine görüşmelerde bulunan iki tarafın, TikTok'la ilgili konuların işbirliği yoluyla çözüme kavuşturulması, yatırım engellerinin azaltılması ve ilgili ekonomik ve ticari işbirliğinin teşvik edilmesi konusunda temel bir çerçeve mutabakatına ulaştığını söyledi.

Li, yakın iletişimi sürdürecek olan iki tarafın, ilgili sonuç belgelerinin ayrıntılarını ele almaya devam edeceğini ve yurtiçi onay süreçlerinin tamamlanmasını sağlayacağını ifade etti.

Li, iki ülke liderlerinin telefon görüşmesinde vardığı önemli uzlaşı temelinde iki tarafın ABD ile Çin arasında daha önce gerçekleştirilen ekonomi ve ticaret görüşmelerinin sonuçlarını aktif şekilde uygulamaya devam edeceğini, Çin-ABD ticaret istişare mekanizmasından tam olarak yararlanacağını, karşılıklı anlayışı sürekli olarak artıracağını, yanlış anlamaları azaltacağını, işbirliğini güçlendireceğini, daha fazla kazan-kazan sonuçları için çaba göstereceğini ve böylelikle Çin-ABD ekonomik ilişkilerine ve küresel ekonomiye daha fazla istikrar kazandıracağını sözlerine ekledi.