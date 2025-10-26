Haberler

Çin ve ABD Ekonomi ve Ticaret Müzakereleri Kuala Lumpur'da Gerçekleşiyor

Güncelleme:
Çin ve ABD heyetleri, ekonomi ve ticaret konularında müzakerelerin ikinci turunu Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirdi. Görüşmeler, iki ülke liderlerinin anlaşmaları doğrultusunda önemli konuları ele alacak.

KUALA LUMPUR, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin ve ABD heyetleri, ekonomi ve ticaret konularındaki müzakerelerinin ikinci turu için bugün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Görüşmelerin ilk turu cumartesi günü yapılmıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, Çin ve ABD heyetlerinin, iki ülke liderlerinin bu yılki telefon görüşmelerinde vardıkları önemli mutabakat doğrultusunda ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki önemli konular hakkında istişarelerde bulunacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
