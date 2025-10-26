Çin ve ABD Ekonomi ve Ticaret Müzakereleri Kuala Lumpur'da Gerçekleşiyor

KUALA LUMPUR, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin ve ABD heyetleri, ekonomi ve ticaret konularındaki müzakerelerinin ikinci turu için bugün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Görüşmelerin ilk turu cumartesi günü yapılmıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, Çin ve ABD heyetlerinin, iki ülke liderlerinin bu yılki telefon görüşmelerinde vardıkları önemli mutabakat doğrultusunda ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki önemli konular hakkında istişarelerde bulunacağını duyurmuştu.