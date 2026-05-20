Çin: ABD ile Karşılıklı Gümrük Vergisi İndirimini Görüşme Konusunda Anlaştık

Çin ve ABD, her iki taraf için 30 milyar dolar veya üzeri değere sahip ürünlerde karşılıklı gümrük vergisi indirimi çerçevesinde prensipte anlaştı. Anlaşma, ikili ticareti istikrara kavuşturmayı ve küresel işbirliğine örnek olmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve ABD, her iki taraf için ayrı ayrı 30 milyar ABD doları veya üzeri değere sahip ürünlere yönelik karşılıklı gümrük vergisi indirimi çerçeve düzenlemesini ticaret konseyi kapsamında görüşme konusunda prensipte anlaştı.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada kısa süre önce gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomik ve ticari istişarelerinin ön sonuçlarına dair bilgi verdi.

Yetkili, iki tarafın mutabık kaldığı ilgili ürünlerin, en çok kayrılan ülke statüsü çerçevesinde uygulanan gümrük vergilerinden, hatta daha da düşük oranlardan yararlanmasının beklendiğini söyledi.

Yetkili, anlaşmanın yürürlüğe girdiğinde yalnızca Çin ile ABD arasındaki ikili ticaretin istikrara kavuşmasına ve genişlemesine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda küresel açık işbirliği açısından da faydalı bir referans oluşturacağını ifade etti.

Bakanlık yetkilisi, iki ülkenin ekonomi ve ticaret ekiplerinin yakın iletişimi sürdüreceğini, somut düzenlemeleri netleştirerek anlaşmanın mümkün olan en kısa sürede uygulanması için çalışacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
