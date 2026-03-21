Çinli Üst Düzey Yetkili, Harvard Profesörü Allison ile Çin-Abd İlişkileri Üzerine Görüş Alışverişinde Bulundu

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Wang Huning, Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Graham Allison ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Taiwan meselesinin önemine değinen Wang, uluslararası işbirliğinin artırılmasını önerdi.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning cuma günü Beijing'de Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Graham Allison ile bir araya geldi.

Wang, içinde bulunduğumuz yılın Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın ilk yılı olduğunu belirterek, ülkenin sürekli değişen uluslararası koşullara kendi kalkınma sürecine duyduğu güvenle yanıt vereceğini söyledi.

Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Wang, Çin ve ABD'nin diyalog ve iletişimi güçlendirmesi, farklılıkları uygun şekilde yönetmesi, tatbiki işbirliğini genişletmesi, bir arada yaşamanın doğru yolunu bulması ve dünyaya istikrar ve pozitif enerji aşılaması gerektiğini ifade etti.

Allison ise uluslararası barış ve düzenin an itibarıyla ciddi şekilde sarsıldığını belirterek, ABD ile Çin'in iyi geçinmenin doğru yolunu bulmasının dünya için büyük önem taşıdığını söyledi.

ABD ve Çin'in, Taiwan gibi meseleleri doğru bir şekilde ele alması ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini sağlaması temennisinde bulunan Allison, bunun tüm ülkelerin beklentileriyle de örtüştüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
